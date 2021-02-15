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ايطاليا-بي ام دابليو..مرور 50 عاما علي الشراكة الثقافية
    (أنسامد) - فبراير 15 - روما - بدات القصة عام 1971 عندما قام جيرهارد ريشتر بابداع ثلاثة لوحات ضخمة اسمها " احمر..اصفر..ازرق" و مازالت حتي الان مجموعة ميونخ ناشطة في انخراطها الثقافي في العالم اجمع متحملة المسئولية الموكلة اليها و تلعب دورها كاملا كشركة مواطنة..

    منذ ذلك الحين كان هناك ما يقرب من مائة مبادرة طويلة المدي رعتها شركة بي ام دابليو في مجالات الفن الحديث و المعاصر و الكلاسيكي و موسيقي الجازو العمارة و التصميم .

    اما فرع بي ام دابليو ايطاليا فقد قدم انشطة ثقافية كثيرة و عمل علي دفع الحوارات التي تهدف الي الدمج الاجتماعي و الثقافي و كل ما يتعلق كذلك بالسلامة علي الطرق كانت كلها احدي ركائز برنامج سبيشيال منت و هو برنامج متكامل للمسئولية الاجتماعية للشركات.

    و تدعم مجموعة بي ام دابليو انشطة ثقافية هامة جدا في ايطاليا من خلال التعاون الوثيق مع مسرح لاسكالا ميلانو و مشاريع اخري مثل ميلانيزيانا و مؤسسة برادا و تياترو اوبرا روما و مشروع ارتي باركو (أنسامد).

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