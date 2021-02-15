ايطاليا-بي ام دابليو..مرور 50 عاما علي الشراكة الثقافية

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - بدات القصة عام 1971 عندما قام
جيرهارد ريشتر بابداع ثلاثة لوحات ضخمة اسمها " احمر..اصفر..ازرق"
و مازالت حتي الان مجموعة ميونخ ناشطة في انخراطها الثقافي في
العالم اجمع متحملة المسئولية الموكلة اليها و تلعب دورها كاملا
كشركة مواطنة..
منذ ذلك الحين كان هناك ما يقرب من مائة مبادرة طويلة المدي رعتها
شركة بي ام دابليو في مجالات الفن الحديث و المعاصر و الكلاسيكي و
موسيقي الجازو العمارة و التصميم .
اما فرع بي ام دابليو ايطاليا فقد قدم انشطة ثقافية كثيرة و عمل
علي دفع الحوارات التي تهدف الي الدمج الاجتماعي و الثقافي و كل ما
يتعلق كذلك بالسلامة علي الطرق كانت كلها احدي ركائز برنامج
سبيشيال منت و هو برنامج متكامل للمسئولية الاجتماعية للشركات.
و تدعم مجموعة بي ام دابليو انشطة ثقافية هامة جدا في ايطاليا من
خلال التعاون الوثيق مع مسرح لاسكالا ميلانو و مشاريع اخري مثل
ميلانيزيانا و مؤسسة برادا و تياترو اوبرا روما و مشروع ارتي باركو
(أنسامد).