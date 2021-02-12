كواتروروت : سيارة فيات 500 الكهربائية أفضل سيارة لعام 2021

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - اختار قراء مجلة السيارات الإيطالية "كواتروروت" سيارة فيات نوفا 500 الكهربائية الجديدة أفضل سيارة لعام 2021، والتي جاءت في المرتبة الاولى بنسبة 17.2% من الأصوات.



في المركز الثاني، جاءت سيارة تويوتا يارس التي حصلت على7.8% من الأصوات، بينما جاءت سيارة فولكس فاجن الكهربائية في المركز الثالث بعد حصولها على 7.5% من الأصوات.



أقيم حفل توزيع الجوائز بشكل افتراضي من خلال الحدث الرقمي "التنقل الحضري: نموذج ميلانو بين الواقع والطموح" الذي روجت له مجلة كواتروروت بالتعاون مع ﻧﺎدي ﻣﻴﻼﻧﻮ ﻟﻠﺴﻴﺎرات، وهي فرصة لمناقشة التغييرات في التنقل الحضري.



تم بث الاجتماع على الهواء مباشرة على موقع الصحيفة وصفحة الفيسبوك. هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها منح فيات 500 الجائزة، بعد أن حصلت عليها أعوام 2008، ثم في عام 2013 مع Fiat 500 L وفي عام 2016 مع Fiat 500 X. (أنسامد).



