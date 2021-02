Best Car per i tedeschi: Ghibli, Giulia, Abarth 595 e Urus

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'autorevole rivista tedesca Auto Motor und Sport organizza da 45 anni il premio Best Car che premia i modelli suddivisi in due 'famiglie' (quelli prodotti in Germania e quelli d'importazione) sulla base dei voti dei suoi lettori. Quest'anno sono stati 101.707 i partecipanti a questa iniziativa, indirizzati nella scelta da una lista di 378 modelli. Le preferenze espresse hanno confermato il crescente interesse per l'elettromobilità (al 54%) più che negli anni precedenti. Un trend evidenziato dai tre modelli - la Mazda MX30, la Skoda Enyaq iV e la Porsche Taycan, tutti BEV - che hanno ottenuto il riconoscimento di Best Car 2021. Ma anche il costante gradimento degli automobilisti tedeschi per i modelli Made in Italy.



Il Tricolore ha infatti svettato nel 'mondo' delle vetture di importazione, con il maggior numero di premi per nazionalità.



Maserati ha vinto con Ghibli la categoria 'Upper Middle Class - Import' precedendo l'elettrica Polestar 1 e la Volvo S90.



"Ghibli è un modello iconico per Maserati. Dalla sua presentazione nel 2013 ad oggi è stata prodotta in oltre 100mila unità e rappresenta perfettamente il nostro DNA e il valori del nostro Brand - ha commentato Davide Grasso, Ceo Maserati - Per questo motivo proprio con Ghibli abbiamo acceso la scintilla dell'elettrificazione che ha proiettato il brand nel futuro e lo scorso anno abbiamo presentato Ghibli Hybrid, la prima vettura ibrida nella storia di Maserati".



Titolo di Best Car nella categoria 'Midsize Class - Import' anche per Alfa Romeo Giulia. (ANSA).