إلغاء قرار إلزامي بارتداء الخوذة لمستخدمي السكوتر في فلورنسا

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، قرارا بإلغاء الإجراء الإلزامي الذي طبقه رئيس بلدية فلورنسا، داريو نارديلا، بارتداء الخوذة لمستخدمي الاسكوتر في المدينة.



وجاء قرار المحكمة بعد تقديم شركتي تيموف وبيت موبيلتي المسؤولين عن إدارة وتأجير الاسكوتر الكهربائي في المدينة، طلب استئناف ضد قرار رئيس البلدية، لدى المحكمة الإدارية.



ونص حكم المحكمة على أنه من الواضح أنه وفقا للمرجعيات الثابتة والأحكام المنظمة للتنقل على شبكة الطرق، ووفقا للمواد 6 و7 من قانون الطرق، فإن قرار (إلزام ارتداء الخوذة) هو من إختصاص المديرين المختصين للطرق وليس رئيس البلدية".



وبينت المحكمة أنه ليس هناك أمر طار أو عاجل يستلزم اللجوء إلى هذا الإجراء، موضحة أنه بعد نقل سلطات الإدارة من الهيئات السياسية إلى الهيئات البيروقراطية التي أقرتها الإصلاحات الإدارية في التسعينات، ينبغي الإشارة هنا إلى أن الإدارة، تلتزم فقط بأحكام الإنشاء وتنظيم مناطق المرور المقيدة، قبل أن يتم إسنادها إلى المجلس المختص. (أنسامد).

