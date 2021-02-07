ايطاليا : تراجع سوق السيارات المستعملة في يناير

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - واصل سوق السيارات المستعملة في ايطاليا تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 16,5% مقارنة بشهر يناير من عام 2020 الذي سجل تراجعا بنسبة (7.7%)، أي قبل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.



ووفقا للبيانات الصادرة عن نادي السيارات الإيطالي، مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع 161 سيارة مستعملة في يناير.



أما بالنسبة لسوق الدراجات النارية المستعملة، فقد سجلت في الواقع ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.2%، فيما واصل سوق السيارات الكهربائية والهجينة نموه في شهر يناير الماضي، بينما تراجع سوق السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في يناير. (أنسامد).



