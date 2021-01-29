تراجع انفاق الايطاليين على صيانة سياراتهم العام الماضي

(أنسامد) - يناير 29 - روما - أنفق الإيطاليون 892,7 مليون يورو في عام 2020 لصيانة سياراتهم في ورش خاصة مرخصة، مقارنة بعام 2019، الذي بلغت فيه نفقات الايطاليين لفحص سياراتهم 959.6 مليون يورو، بانخفاض 7%.



يُعزى هذا الانخفاض الكبير في الإنفاق على صيانة السيارات بشكل أساسي إلى انخفاض عدد المركبات التي خضعت لعمليات صيانة، والتي بلغ عددها 13.348 مليون سيارة، مقابل 14.348 مليون سيارة في عام 2019، بانخفاض 7%.



يرجع الانخفاض في عدد المركبات التي خضعت لعمليات صيانة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، وخاصة القيود المفروضة على السفر غير الضروري لاحتواء الفيروس خلال فترة طويلة من الإغلاق العام في الربيع الماضي (مارس-مايو).



وبالتالي، منعت هذه القيود العديد من سائقي السيارات من اجراء صيانة للمركبات في الوقت المناسب، أو دفعتهم إلى تأجيل تاريخ صيانة السيارة. ووفقا لبيانات وزارة البنية التحتية والنقل، فإن المنطقة التي سجلت في عام 2020 أكبر انخفاض في الإنفاق مقارنة بعام 2019 هي كالابريا (-10.6%)، ثم صقلية وليجوريا بانخفاض 9.8%. (أنسامد).



