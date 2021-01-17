أبريليا تكشف عن دراجتها النارية الجديدة

(أنسامد) - يناير 17 - روما - أنسامد - 17 يناير/ كانون الثاني - كشفت شركة «أبريليا» الإيطالية المصعنة للدراجات النارية عن دراجتها النارية الجديدة Aprilia Tuono V4 التي تم طرحها على المواقع الإلكترونية للشركة التي يقع مقرها في مدينة نوالي.



تم تطوير دراجة Aprilia Tuono V4 الجديدة بفضل مهارات أبريليا التي اكتسبتها على مدى سنوات من العمل، حيث تتمتع الدراجة بميزات جديدة للطرازين في المجموعة، كما جاءت بخصائص الدراجة الرياضية على الطرق الطويلة.



جاءت الدراجة الجديدة بخصائص تمنح أكبر قدر من الراحة بفضل المقود المرتفع والزجاج الأمامي الأكثر حماية، بالاضافة إلى مقعد كبير ومريح ومساند قدم سفلية، مع مكونات رياضية تشمل نظام التعليق Öhlins Smart EC 2.0.



وجاء الطراز العام لTuono V4 جديد تمامًا ومستوحى من طراز RS 660، والذي تأخذ منه مفهوم الانسيابية المزدوجة مع وظيفة الملحق الديناميكي الهوائي. يتميز تصميم الدراجة الجديدة بالزجاج الأمامي النموذجي مع مصباح أمامي من ثلاثة أقسام يعمل بتقنية «LED» المضيئة. وتبلغ قوة المحرك 175 حصانًا. (أنسامد).



