اطارات بيريللي بيع 5 ملايين اطار ديابلو روسو

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - حققت شركة بيريللي للاطارات اكبر حجم للمبيعات من عائلة ديابلو روسو منذ طرحه في السوق عام 2008 .



تمثل ديابلو اليوم تميز بيريللي في عالم الإطارات عالية الأداء المصممة للمركبات ذات العجلتين ، وقد تطورت العائلة سريعًا بعد طرحها في السوق في عام 2002 لتشمل منتجات مخصصة لقطاعات متعددة في محفظتها. السوق ، من السباقات الاحترافية إلى قطاع الطرق الرياضية الخارقة.



ضمن مجموعة ديابلو ، تحدد منتجات ديابلو روسو تلك المنتجات المخصصة للاستخدام الرياضي بشكل أساسي على الطريق وقد تم اختيارها من قبل بعض أكثر المعدات شهرة كأجهزة أصلية لأفضل موديلاتها. يرفع الجيل الرابع مستوى الرياضة في هذا النطاق إلى مستوى أعلى ، من حيث التحكم والتماسك ، سواء مع الطرق الجافة أو الرطبة.



