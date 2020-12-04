دوكاتي تطرح دراجتها النارية الجديدة مونستر 2021

أنسامد - 4 ديسمبر/ كانون الأول - تستعد مصنع الدراجات النارية الإيطالية الشهير، دوكاتي، لإطلاق دراجة جديدة تمتاز بخفة الوزن وصغر الحجم.



"مونستر دوكاتي"، يعد وحشا جديدا في أسواق الدراجات النارية، فهي نموذج مطور جديد، خارجة من الرياضة للاستخدام اليومي.



هذه الدراجة كانت بطل العرض الخامس الأخير الذي قدمته دوكاتي تحت مسمى "دوكاتي وورلد بريمير" الذي نظمته الشركة مساء أمس، الأربعاء.



الدراجة الجديدة تتميز بمحركها الرياضي رباعي الاسطوانات، لكنها مثالية للاستخدام على الطرق العادية، إضافة إلى إطارها المشتق من سوبر بايك.



الدراجة الجديدة توفر المزيد من المتعة أيضا، بحسب كلاوديو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي، موضحا أن الأناقة هي أحدى المميزات الأساسية لدرجات دوكاتي على مر العصور، والتي شكلت مصدر إلهام للدراجات النارية.



يوضح المسؤول أن محرك الدراجة الجديدة يتميز بتوزيع متغير للإزاحة والقوة وعزم الدورانيصل إلى 111 حصانا، كما أن الإطار الأمامي مستوحى من إطار بانيجال في 4، وهو عبار عن إطار صغير من الألومنيوم مثبت مباشرة على رأس المحرك، في محاولة لجعل الدراجة خفيفة الوزن إلى 166 كجم فقط.



هذا التوزيع المتغير للكحرط يساهم في مرونة استخدام الدراجة النارية في الطرق المتعرجة عبر المدن.



