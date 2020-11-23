الصين:مازيراتي ام سي 20 الافضل في الاداء

انسامد - 23 نوفمبر - تشرين الثاني - فازت السيارة الايطالية مازيراتي ام سي 20 بجائزة أفضل سيارة في الأداء في الصين لعام 2021كانت الصين قد اقامت مسابقة في قوانغتشو تحت عنوان السيارة الافضل ادائا وقد شارك فيهاالكثير من المحترفين والمستهلكين.



و تهدف المسابقة التحسين المستمر لصناعة السيارات والسوق في الصين ، ويرجع ذلك أيضًا إلى حقيقة أن الفائزين بجوائز سيارة الصين لعام 2021 يتم تعيينهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من 41 خبيرًا موثوقًا من وسائل الإعلام .. ويحكمها الأداء العام وأداء السوق ومعايير التقييم الأخرى للطرازات المنافسة .



تم تطوير السيارة ام سي 20 بواسطة ورش مازيراتي في مصنع مودينا التاريخي ، وهي سيارة إيطالية الصنع 100٪... تحت خط ديناميكي وأنيق في نفس الوقت يخفي روح رياضية متميزة ، مع محرك 630 اتش بي نيبتون الجديد الذي يضمن التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في أقل من 2.9 ثانية وبسرعة قصوى تتجاوز 325 كم في الساعة..يعتبر نيبتون محركا متطورا وحاصل على براءة اختراع لتقنية احتراق غرفة ما قبل الاحتراق المستخدمة في محركات الفورمولا 1 ، والتي تم تصميمها وبناؤها بالكامل داخل الشركة المصنعة للسيارة الرياضية الخارقة الجديدة ام سي 20 .



