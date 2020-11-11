نحو فاتيكان صديق للبيئة..تركيب محطات شحن كهرباء للسيارات

أنسامد - 11 نوفمبر/ تشرين الثاني - وصلت محطات الشحن الكهربائي من أجل تركيبها في الفاتيكان ضمن استراتيجية التحول من استخدام سيارات المحروقات إلى سيارات كهربائية صديقة للبيئة.



واتخذت دولة الفاتيكان خيارا لا رجعة فيه، وهو أن تصبح الدولة الاولى في العالم للوصول إلى مستويات قياسية من الاستدامة والتحول إلى الأخضر، من خلال تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الرسالة العامة للبابا فرانسيس، الذي شجع فيها على استخدام المركبات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالمحروقات.



يوضح رئيس المعامل والمصانع الحكومية في الفاتيكان، المهندس روبرتو مينيوتشي : " نحاول احترام المعدل الأأقصى من المستويات البيئية باستخدام مواد ملائمة والتخلي عن المواد السامة، ومحاولة توفير الطاقة قدر الإمكان وعدم إهدارها.



وبين مينيوتشي أن تركيب الأعمدة الكهربائية لشحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تأتي من حاجة الفاتيكان لتحويل أسطولها من المركبات التي تعمل بالوقود إلى الطاقة الكهربائية، لذا سيتم التخلي عن الوقود بشكل تدريجي.



ومن جانبه، أشار مدير البنية التحتية والخدمات أنه متوسط المسافة التي تقطعها المركبات في الفاتيكان حوالي 6000 كيلو متر في السنة، لذا، فمن الملائم استخدام الكهرباء، موضحا أنه سيبدأ مع مصنعي السيارات في القريب لتوفير سيارات كهربائية للتجريب.

