ليزيس جو:أول خدمة تأجير سيارات كهربائية من تطبيق على الهاتف

أنسامد - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني - أطلق بنك أف سي أيه وفرعه ليزي، خدمة ليزيس جو التي تعد الأولى من نوعها لمشاركة استخدام السيارات الكهربائية.



وتقدم الخدمة الجديدة للعملاء أسطول من السيارات يبلغ 500 ألف سيارة كهربائية، والتي يمكن حجز أو تأجير أي سيارة منها من خلال تطبيق على الهاتف.



ويجري بنك أف سي أيه ( الذي تم إطلاقه بين شركة فيات وكريدي أجريكول)، وفرعه شركة ليزي، اختبارا لهذا الخدمة خلال العام الجاري، على أن تكون متاحة للجمهور بداية شهر يناير المقبل.



ومن الممكن للعملاء في الوقت الحالي شراء اشتراك على أمازون والإنضمام إلى المنصة الرقمية لـ :ليزيس جو"، حيث يمكنه في وقت قصير الحجز والتفاعل مع أسطول السيارات المطروح المقدر بـ 500 والذي سيزيد إلى 2000 سيارة خلال عام 2021.



توضح المعلومات عن الخدمة الجديدة، أنه بانتهاء مدة تأجير وحجز السيارة، يتم احتساب التكلفة من خلال بضعة سنتيم لكل دقيقة، على أن يكون تكلفة إعادة الشحن الكهربائي مجاني بشكل كامل، وتحت إشراف فريق ليزيس جو.

