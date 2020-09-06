نمو سوق السيارات المستعملة في ايطاليا في اغسطس

أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - واصل سوق السيارات المستعملة مؤشراته الايجابية في شهر أغسطس في ايطاليا، إذ لم يتأثر بالحوافز الممنوحة لشراء المركبات الجديدة، حيث سجل في شهر أغسطس نموا بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



وفي شهر أغسطس أيضًا، تفوق سوق السيارات المستعملة بشكل كبير على سوق السيارات الجديدة، محققا مبيعات بلغت 198 وحدة مقابل كل 100 سيارة جديدة تم بيعها.



وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة مؤشرات ايجابية في أغسطس، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية 224%، في حين سجلت السيارات الهجينة نموا بنسبة 306%.



كما حقق سوق الدراجات النارية نتائج جيدة للقطاع الذي عزز في أغسطس النجاحات المسجلة في يونيو ويوليو، مع تباين شهري إيجابي بنسبة 38.8% في مبيعات الدراجات النارية الجديدة و 19.9% للمستعملة.



في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، تم تسجيل انخفاض إجمالي بنسبة 22.2% في سوق السيارات، و 8.8% للدراجات النارية، و 19.4% لجميع المركبات.



