بنتلي تطرح اصدارا محدودا من بايكس بيك كونتيننتال جي تي

أنسامد - 23 أغسطس /آب - طرحت شركة بنتلي البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات أول سيارة من طراز بايكس بيك كونتيننتال جي تي (Pikes Peak Continental GT) من مصنع كرو في إنجلترا.



تخطط بنتلي لانتاج 15 نموذجًا فقط من طراز بايكس بيك كونتيننتال جي تي في موقعها في كرو. ويتميز هذا الطراز الذي جاء في إصدار محدود بهيكل من ألياف الكربون ولمسات نهائية سوداء شديدة اللمعان، بالإضافة إلى جنوط قياس 22 بوصة وإطارات بيريللى.



قال بيتر بوش عضو مجلس إدارة الشركة : لطالما صنعت بنتلي سيارات تمثل مزيجًا سحريًا من الحرفية المصممة حسب الطلب.



تأتي السيارة الجديدة احتفالا بالرقم القياسي الذي حققته سيارة كونتيننتال جي تي في سباق السيارات العريق "بايكس بيك" لتسلق التلال في ولاية كولورادو الأمريكية الشهير العام الماضي، حيث تجاوزت الرقم القياسي لتقطع السباق في 10 دقائق و 18.4 ثانية فقط.



