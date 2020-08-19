فيراري توقع اتفاق جديدلتمديد مشاركتها في "فورميلا 1"حتى 2025

أنسامد- 19 أغسطس/آب - توصلت شركة "فيراري" الإيطالية لاتفاق جديد مع الاتحاد الدولي للسيارات لتمديد مشاركتها في سباقات الاتحاد "فورميلا 1" حتى عام 2025.



الشركة الإيطالية الرائدة في مجال سباق السيارات منذ عام 1950، استطاعت ضمان وجودها في حلبات السباق للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بعد اتفاق "كونكورد" الموقع مع الاتحاد لتمديد مشاركتها لخمسة أعوام إضافية.



ويعد فريق فيراري بين الاوائل إلى جانب فريق ماكلارين، الذين توصلوا لاتفاق مع الاتحاد بشأن استمرار المشاركة والعوائد المادية للأفرقة التي تدير بطولة العالم لفورميلا 1، الذي تنظمه شركة "فورميلا 1".



وكان أخر بين الطرفين قد تم توقيعه في 2013، ومن المقرر أن ينتهي قبل بداية العام المقبل.



الاتفاق الجديد الذي يحمل اسم "ميثاق كونكورد" في إشارة إلى مقر الاتحاد الدولي للسيارات الذي يتخذ من ميدان كونكورد في العاصمة الباريسية مقرا له، قد أثار بعض الجدل، حيث هدد المدير التنفيذي لشركة مرسيدس، الحاضرة باستمرار في سباقات فورميلا وان، توتو ولف هدد بعدم توقيع الاتفاق لأن الفريق الألماني سيتم معاقبته بهذا الاتفاق الجديد.



وأشاد المدير التنفيذي لمجموعة فيراري، لويس كاميليري، بهذا الاتفاق مؤكدا أنه "مرحلة أساسية من أجل ضمان استقرار وازدهار هذه الرياضة"، قبل أن يضيف: "نحن واثقون جدا أن التعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات ومجموعة ليبرتي ميديا، سيزيد من الجذب على فورميلا وان، مع الحفاظ على خصائصها بتحدي تكونولجي هو الأقصى".



وتابع كاميليري بالقول إن السباق "في دم" فيراري، وأنه ليس من المصادفة فريق الشركة "Scudaria" هو الوحيد الذي شارك في جميع نسخ بطولة العالم للفورميلا 1، وأصبح جزءا لا يتجزأ وأساسي من نجاح هذه المسابقة، في الماضي والحاضر، وأيضا خلال المستقبل".



