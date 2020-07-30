إيطاليا: عودة معرض ميلان للسيارات الكلاسيكية في سبتمبر

أنسامد- 30 يوليو/تموز - أمام محبي السيارات الكلاسيكية في إيطاليا وأنحاء العالم، فرصة لا تضيع، مع تنظيم معرض معرض "ميلانو أوتو كلاسيكا" (ميلان للسيارات الكلاسيكية) في سبتمبر المقبل.



النسخة العاشرة من المعرض سيتم تنظيمها قبل شهرين من موعدها، وتحديدا في الفترة بين 25 و27 سبتمبر، وستضم مجموعة من السيارات والدراجات النارية التاريخية.



ومن بين المعروضات في المهرجان أيضا، اكسسوارات وملحقات السيارات، إضافة إلى تجهيز ندوات إعلامية وفاعليات تستهدف الجمهور.



هذا المعرض الذي سيشهد مشاركة على مساحة واسعة نادي السيارات التاريخي الإيطالي، سيضم أيضا برامج حوارية ومنح جوائز، كما سيتم الاحتفال بأفضل سباق السيارات الكلاسيكية.



وفي منطقة الاستقبال المخصصة لنادي السيارات والدراجات التاريخي AUTOMOTOCLUB STORICO، سيتم تقديم العديد من نوادي السيارات الموجودة في لومبارديا، إذ سيجري النادي المذكور شراكات من أجل تخصيص جناحا مخصصا للاحتفال بمرور 90 عام على ظهور ماركة السيارات Pininfarina.



وإلى جانب السيارات، فإن منظمي المعرض يولون اهتمام للعديد من الشركات المصنعة للدراجات النارية في لومبارديا، مع التركيز بشكل خاص على شركة تصنيع الدراجات Moto Guzzi التي تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها في عام 2021.



وعلق ألبرتو سكورو، رئيس نادي AUTOMOTOCLUB STORICO على تنظيم هذا المعرض بالقول أن محبيهم يريدون المجيء ومشاركة الحماس حول السيارات التاريخية بعد أن ظلت هذه السيارات حبيسة داخل المرائب لشهور عديدة.



وعبر سكورو عن أمله أن تعود جميع النشاطات المرتبطة بهذا القطاع إلى سابق عهدها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن ناديه سيشارك في معرض ميلان للسيارات الكلاسيكة وجميع الفاعليات الأخرى من أجل إعطاء إشارة إيجابية عن عودة النشاط، بالتزامن مع استغلال جميع الإمكانيات من أجل الفاعليات التي تعقد على الانترنت.



وسيختتم المعرض فعالياته بالاحتفال باليوم الوطني للسيارات القديمة الذي يتم الاحتفال به في 27 سبتمبر، كما سيتم منح جائزة نادي AUTOMOTOCLUB STORICO للسيارات العتيقة لشخصيات مميزة في هذا القطاع.



ويمكن حجز تذاكر لحضور هذا المعرض على الانترنت من موقع المعرض.



