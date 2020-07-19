إيطاليا : قيمة سوق السيارات المستعملة 11.9 مليار يورو

أنسامد - 19 يوليو / تموز - بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، يمر انتعاش قطاع السيارات أيضًا من خلال سوق السيارات المستعملة، وهو شكل من أشكال الاقتصاد الدائري، والذي تبلغ قيمته في إيطاليا 11.9 مليار يورو.



بلغ حجم مبيعات سوق السيارات المستعملة في إيطاليا 11.9 مليار يورو في عام 2019، أو ما يقرب من 50% من إجمالي القيمة المقدرة لاقتصاد المنتجات المستعملة في إيطاليا (24 مليار يورو في عام 2019) أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.



تلعب شبكة الإنترنت دورًا رائدًا في نمو اقتصاد المنتجات المستعملة، وحققت نموا بنسبة 70% على أساس سنوي. في عام 2019، سجل حجم مبيعات سوق السيارات عبر شبكة الإنترنت 4.7 مليار يورو.



في الواقع، تزداد عمليات البحث عن السيارات المستعملة عبر الإنترنت بين الإيطاليين، الذين يعتبرونها ليس فقط نقطة الانطلاق ولكن أيضًا نقطة الوصول لأولئك الذين يرغبون في شراء أو بيع سيارة. بشكل عام، قال 42% من أولئك الذين اشتروا المركبات المستعملة في عام 2019 إنهم فعلوا ذلك عبر الإنترنت مقارنة بـ 2018 ( 37%).



من بين الأسباب الرئيسية لنمو البحث عن سيارة مستعملة عبر الإنترنت هي السرعة وسهولة استخدام شبكة الانترنت، وامكانية العثور بسرعة على ما تبحث عنه والحصول على عرض أوسع من القنوات التقليدية، بالاضافة إلى إمكانية العثور على السيارة التي تريدها بسعر تنافسي.



