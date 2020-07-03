ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة في ايطاليا في يونيو

أنسامد - 3 يوليو / تموز - كشفت الارقام الصادرة عن جمعية شركات تصنيع السيارات الأجنبية في إيطاليا أن مبيعات السيارات الهجينة وسيارات الدفع الرباعي ارتفعت في ايطاليا في شهر يونيو الماضي.



وسجل سوق السيارات في ايطاليا انخفاضا بنسبة 23% (حوالي 500 ألف سيارة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وقد ترتفع هذه الاحصائية بحلول نهاية العام إلى 700 ألف سيارة.



وخلال الاشهر التي سبقت حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، جاءت سيارة فيات باندا للمرة الأولى السيارة الأكثر مبيعا في إيطاليا، حيث أصبحت متوفرة أيضا في النسخة الهجينة.



وسجلت مبيعات سوق السيارات في ايطاليا أكثر من 9 آلاف سيارة في يونيو (46 ألفًا في النصف الأول من العام الجاري). وجاءت سيارة رينو كليو في المرتبة الثانية من بين اكثر عشر سيارات مبيعا في يونيو بمبيعات 3805، فيما احتلت رينو كليو المرتبة الثالثة خلف إبسيلون في تصنيف السيارات الاكثر مبيعا خلال النصف الاول من العام الجاري.



وواصلت مبيعات سيارات الديزل انخفاضها لتسجيل 36.6% في يونيو 2020 مقارنة بـ 41.9% بنفس الفترة من العام السابق، فيما زادت مبيعات السيارات الهجينة بأكثر من الضعف لتسجل 13.3% مقارنة بـ 5.5% في يونيو 2019.



