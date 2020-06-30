ايطاليا: كرسي ذكي لذوي الأعاقة يعمل بالطاقة الكهربائية

أنسامد- 30 يونيه- حزيران- يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة التنقل في المستقبل بسهولة، بفضل كرسي ذكي يعمل بالطاقة الكهربائية ويمكن تحويله إلى "تروسيكل" للمسافات البعيدة.



ووطور ألكساندر هونينجير وداريو دونوجو، لصالح مؤسسة "Egalité Onlus" غير الربحية العاملة في مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا الكرسي المتحرك الذي يمكن إعادة تشكيله، ومزود بموتور كهربائي، يمكن فصله وتركيبه بسهولة حتى باستخدام يد واحدة.



هذا الكرسي يمكن تحويله إلى "تروسيكل كهربائ" في الأماكن الداخلية والخارجية، بفضل مقود، ومسرع وفرامل.



غير أن هذا الكرسي لا يزال نموذجا، وينتظر نتائج حملة التبرعات التي أطلقت على منصة Produzioni dal Basso تحت رعاية بنك "بنكا ايتيكا".



يوضح داريو دونجو المساهم في التصنيع: " الكرسي المتحرك هو الوسيلة الوحيدة للتنقل المتاحة لحوالي 100 ألف من ذوي الإعاقة في إيطاليا"، مشيرا إلى حركة هؤلاء الأشخاص تعتمد بشكل أساسي على أذرعهم أو المرافقين لهم.



وتابع دونجو أن النماذج السابقة للدفع الكهربائي تسبب مشكلات لذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بالحجم والوزن، حتى أصبحت هذه النماذج مثل السيارات التي يصعب التنقل بها في أماكن مختلفة.



فكرة هذا الكرسي الذكي هي تقديم للأشخاص ذوي الإعاقة، كرسي خفيف ومريح، مصنوع من التيتانيوم، مع إمكانية رفع المقعد لأعلى لتتوائم مع الارتفاعات المحيطة، بحسب دونجو.



يهدف هذا الكرسي أيضا إلى تسهيل التفاعل بين الأشخاص الذين يجلسون عليه وهؤلاء الذين يحاورونهم.



