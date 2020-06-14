ايطاليا:نمو سوق تقنيات السيارات الذكية العام الماضي

انسامد - 14 يونيو / حزيران - في العام الماضي، بلغت قيمة سوق الحلول الخاصة بالسيارات "الذكية" والسيارات المتصلة في إيطاليا 1.2 مليار يورو، لتسجيل نموا بنسبة 14% مقارنة بعام 2018 تماشيا مع الزيادة في الدول الغربية الرئيسية ( بين 10% و 15%) ، لاجمالي 16.7 مليون مركبة ذكية، أي ما يعادل أكثر من 40% من السيارات.



كانت الحلول الذكية الأكثر شيوعًا المستخدمة في السيارات الذكية والسيارات المتصلة هي نظام التموضع العالمي (GPS) وتسجيل معطيات القيادة لأغراض التأمين.



ووفقا لدراسة أجراها مرصد السيارات الذكية والمتصلة، فإن 75% من المواطنين سمعوا عن السيارات الذكية، و61% لديهم بالفعل احدى تقنيات الحلول الذكية على الأقل في السيارة، مثل مساعدي الصوت وأنظمة المساعدة.



وتوضح الدراسة كيف ضربت حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا قطاع السيارات بشدة، مما تسبب أيضًا إلى في بطء تطوير السيارات الذكية لعام 2020.



