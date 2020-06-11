ايطاليا:شاحنات البضائع بحاجة إلى تدخل حكومي لمكافحة الانبعاث

أنسامد - 11 يونيه - حزيران- دعا الاتحاد الإيطالي لتجار السيارات (فيديروتو) الحكومة الإيطالية التدخل السريع لتحسين أسطول شاحنات نقل البضائع، التي تسبب انبعاثات في المناطق الحضرية وتشكل خطورة كبيرة بسبب "قدمها".



وبين نائب رئيس الاتحاد والمنسق لقسم الشاحنات داخل هذا الاتحاد (فيديروتو للشاحنات) ، جياناندريا فيراجولي، في حوار مع وكالة أنسا، أنه من اجل تعزيز الاقتصاد والمساهمة في تقليل الانبعاثات الناجمة عن الشاحنات، فإنه على الحكومة إجراء عمليات تدخل، لتحسين أسطول شاحنات البضائع "القديم".



وحذر فيراجولي من أن التأخر في اتخاذ هذه الإجراءات سيتسبب في تزايد تلوث الهواء في المناطق الحضرية، واستمرار وجود شاحنات متهالكة خطيرة على الطرق.



كما دعا فيراجولي الدولة لتقديم يد العون لقطاع الشاحنات الذي فقد 30% من وكلائه العاملين في إيطاليا، بعد أزمة مجموعة ليمان براذرز، التي أغلقت أبوابها في 2008.



وعبر المسؤول في حواره مع الوكالة، عن قلق جميع شركات القطاع بسبب غياب تدخل مناسب وهيكلي من قبل الحكومة، موضحا أن فيديروتو هو اتحاد يمثل 1400 شركة، تمثل أكثر من 80% من توزيع السيارات في إيطاليا، والتي يبلغ حجم أعمالها حوالي 50 مليار يورو، ويعمل بها أكثر من 120 ألف شخص.



وفي المجمل، يحقق وكلاء القطاع 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، في حين يمثل قطاع السيارات 18% من العوائد الإجمالية لإيطاليا، بحسب فيراجولي.



غير أن الانخفاض الذي يصل إلى 85,4% من المبيعات في مارس ثم 97،5% في أبريل، مع وجود نصف عمال قطاع بدون عمل بسبب الأزمة الحالية، كل ذلك مدمر للقطاع، وفق فيراجولي، مشيرا إلى خسارة الدولة لعوائد من ضريبة القيمة المضافة المقدرة بقيمة 4 مليار يورو.



