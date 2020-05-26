بيريللي تطلق الاطارالجديد بي 7 في اوروبا واسيا معا

انسامد - 26 مايو - ايار - يظهر اطار بيريللي سنتوراتو بي 7 الجديد لأول مرة في نفس الوقت في أوروبا والأسواق الآسيوية ، ويعتبر هذا الاطار أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.



و يعتبر الاطار الحديث إطارا صيفيا عالي الأداء ، هذا المنتج الجديد متاح بالفعل من تجار التجزئة و يناسب احتياجات ورغبات العملاء ، ويستغل كل من إرث ماركة سنتوراتو - مع سبعين عامًا من التاريخ - والتطوير المستمر للجيل السابق من بي 7 وقد تم تنيفذه بتكليف من بيريللي بين نهاية أبريل والأيام الأولى من شهر مايو وهو يستهدف سائقي السيارات الذين يستخدمون الإطارات من 18 بوصة إلى أعلى .



و يعمل المنتجون علي هذا الاطار لتوفيره خاصة ان معظم الناس سيعودون لاستخدام السيارات الخاصة بعد جائحة فيروس كورونا و ما يفرضه التباعد الاجتماعي من تجنب لوسائل النقل الجماعية.



في الصين ، قال 68٪ من المستهلكين أنهم سيزيدون من استخدام السيارة ، في إيطاليا 31٪ ، في ألمانيا 20٪.. بالإضافة إلى ذلك ، أبرز أكثر من 50٪ من العينة التي تمت مقابلتهم الرغبة في تغيير مجموعة الإطارات خلال العام لجعل سيارتهم آمنة ؛ من بين معايير الاختيار ، يتزايد الاهتمام بجودة الإطارات وموثوقيتها في كل مكان: ترتفع النسبة المئوية للمستخدمين الذين يعلنون اهتمامًا أكبر بأداء السلامة الذي يقدمه المنتج إلى 59٪ في ألمانيا ، إلى 78٪ في إيطاليا ، إلى 86٪ في الصين.



بيرللي هوخامس أكبر مصنع للاطارات في العالم ,وهي موجودة في 160 دولة عبر 10000 وكيل وموزع , و هي الراعي الرسمي التاريخي لنادي انتر ميلانو الإيطالي ..كما انسينتوراتو بي 7 - أول إطار صديق للبيئة من بيريللي، حيث تم استخدام أحدث ما تم التوصل اليه من المواد الأولية والتصاميم التي تضمن التوفير في الوقود والعمر الأطول للإطار مع التوافق التام مع معايير حقوق البيئة العالمية