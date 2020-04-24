دوكاتي تطلق برنامجا لإعادة تشغيل سلسلة التوريد

أنسامد - 24 ابريل / نيسان - تستعد دوكاتي الايطالية المصنعة للدراجات النارية لاستقبال عملائها لدى وكلاء الشركة، حيث قامت شركة Borgo Panigale بتطوير برنامج 'Ducati Cares' لإعادة تشغيل آليات سلسلة التوريد الخاصة بها.



وتمت مشاركة البرنامج مع شبكة دوكاتي بأكملها، حيث يحدد السلوكيات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تبنيها حتى يشعر عشاق دوكاتي بالسلامة عند العودة وبزيارة الوكيل الخاص بالشركة.



يهدف البرنامج لتوفير سلسلة من الإجراءات والاحتياطات التي سيتخذها كافة وكلاء دوكاتي لضمان سلامة الزوار، والتي تشمل اجراءات التباعد الاجتماعي والمطهرات والأقنعة والاحتياطات الأخرى، وهي اجراءات سيتم اطلاع كافة عملاء الشركة عليها عبر وكلائها وعبر القنوات الرقمية.



من أجل تقديم هذه الاقتراحات، استفادت دوكاتي من الخبرة التي اكتسبها فريق عمل الشركة الذي تم تشيكله قبيل الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكورونا بهدف ضمان سلامة موظفي Borgo Panigale وفروعها حول العالم.



قال Francesco Milicia نائب رئيس المبيعات العالمية وما بعد البيع في دوكاتي: من الواضح الآن للجميع أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لاختفاء الفيروس بشكل نهائي عن حياتنا، ولكن سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش معه مع اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التي تسمح لنا باستئناف حياتنا مع اتخاذ اجراءات الحماية.



