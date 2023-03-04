شركات إيطالية تشارك في معرض دبي العالمي للقوارب

(أنسامد) - مارس 4 - روما - تشارك مجموعة من الشركات الإيطالية العاملة في صناعة القوارب الفاخرة، في الدورة الـ 29 من معرض "دبي العالمي للقوارب" 2023، الذي يعد أهم معرض دولي لهذا القطاع في الشرق الأوسط والذي يقام حاليا في ميناء "دبي هاربر"، حيث تقدم الشركات الإيطالية للزائرين الدورة 63 من معرض جنوى الدولي للقوارب الذي سيقام في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر 2023.



وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود اتحاد الشركات والصناعات البحرية Confindustria Nautica ووكالة التجارة الخارجية الإيطالية (Ice) في إطار خطة ترويج الصناعة الإيطالية وتعزيز معرض جنوى بدعم من وزارة الخارجية.



وصرح نائب رئيس اتحاد الشركات البحرية الإيطالية، أندريا رازيتو، قائلا : يمثل معرض "دبي العالمي للقوارب، الذي يشارك فيه Confindustria Nautica منذ 17 عامًا، معرضًا استراتيجيًا عالي الجودة لقطاعنا، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة تمثل سوقًا مرجعيًا لمنطقة الخليج بأكملها.



في عام 2021، سجلت صادرات القوارب الفاخرة والرياضية من إيطاليا إلى الإمارات العربية المتحدة قيمة تقارب 39.1 مليون يورو، لتحقق نموًا بنسبة 261.5% بين عامي 2020 و2021، وفقا لبيانات مؤسسة Edison استنادا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



(أنسامد).



