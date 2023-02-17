إيطاليا: فتح باب التسجيل لمعرض قوارب جنوة

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - افتتحت عمليات التسجيل أمام المشاركين من أجل النسخة الـ 63 من معرض قوارب جنوة الذي ينظمه اتحاد الصناعات البحرية والصالون البحري في الفترة بين 21 و26 سبتمبر من العام الجاري.



وفي بيان نشره المنظمون بشأن انطلاق عملية التسجيل، جاء فيه، "المعرض الدولي البحري للمستقبل بدأ من هنا. تتشكل الواجهة البحرية الشرقية الجديدة مع افتتاح ممرات مائية وإنشاء جزيرة رائعة ستؤطر الجناح الأزرق، إضافة إلى أرصفة عرض جديدة، وتوسيع وتجديد المساحات والخدمات".



وتابع البيان، "الحدث يكبر ويستعد لاستقبال العارضين والجمهور بمناسبة نسخته الثالثة والستين".



وقال سافريو تشيكي، رئيس اتحاد الصناعات والصالون البحري، "معرض القوارب هو نقطة مرجعية للتميز في القطاع الدولي، وقد شكلت نسخة 2022 الماضية مسار تطور للحدث بشكل كبير".



وأشار المسؤول إلى أن النسخة الجديدة من المعرض ستكون نموذج رائد وفعال وملموس مع توافر مناطق جديدة، لافتا إلى أن الحدث سيكون بتصميم مستقبلي جديد، وضعه المهندس المعماري رينزو بيانو، والذي خطط من بين مشروعات أخرى لبناء أكثر من 150 مرسى جديد. (أنسامد).



