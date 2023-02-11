إيطاليا : ارتفاع إيرادات سان لورينزو لليخوت الفاخرة

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - أنهت شركة "سان لورينزو" الإيطالية الرائدة في قطاع اليخوت الفاخرة، عام 2022 بنمو مضاعف ونتائج فاقت التوقعات، مدفوعة بالأداء الكبير لنتائجها في أوروبا والطرازات الجديدة.



وبلغ صافي الإيرادات من المبيعات الجديدة 740.7 مليون يورو، بارتفاع بنسبة 26.4% مقارنة بـ 585.9 مليون يورو في عام 2021، فيما بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 130.2 مليون يورو، بارتفاع بنسبة 36.3%.



وصرح ماسيمو بيروتي الرئيس التنفيذي لشركة "سان لورنزو" : نحن فقط في بداية مرحلة جديدة من التطوير، والتي سنشرحها بالتفصيل في غضون أسابيع قليلة في خطتنا للنمو للسنوات الثلاث المقبلة.



وكانت أوروبا هي السوق الرئيسي للمبيعات التي سجلت نموا بنسبة 29.1% مقارنة بعام 2021. وارتفعت المبيعات في إيطاليا بنسبة 56.8% لتسجل 102.4 مليون يورو. كما ارتفعت المبيعات أيضا في الأمريكتين وفي هونج كونج. (أنسامد).



