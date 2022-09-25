إيطاليا :ارتفاع صادرات القطاع البحري في النصف الأول من العام

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - بلغت صادرات قطاع صناعة القوارب الإيطالية 3,7 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، بنمو قدره 1.8 مليار يورو، في إشارة قوية للغاية على تسارع وتيرة نمو هذا القطاع.



جاء ذلك في تقرير عرضه رئيس وكالة التجارة الإيطالية كارلو فيرو، على هامش افتتاح الدورة 62 من معرض جنوى الدولي للقوارب.



وقال كارلو فيرو، "نحن راضون عن النمو في إجمالي الصادرات الإيطالية لأنها وصلت إلى الرقم القياسي البالغ 516 مليار يورو العام الماضي".



وتابع : سجلت بيانات القطاع البحري رقما قياسيا بلغ 6.6 مليار يورو صادرات في عام 2021، فيما تضاعفت في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بمستويات ما قبل وباء كورونا. (أنسامد).



