إيطاليا: مشروع رحلات بحرية يتضمن غواصات وسفن أكثر فخامة

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - بغواصتان قادرتان على النزول حتى عمق 300 متر تحت مستوى سطح البحر، و24 قارب، يمكنهم إيصال الركاب إلى أماكن في القطب الشمالي، و132 جناح فاخر، كافية لـ 264 مسافرا، هذا جزء مما تقدمه شركة الرحلات البحرية "سيبورن Seabourn"، في إطار مشروع السفينة الاستكشافية "سيبورن فنتشر Seabourn Venture".



وخلال حفل رسمي، أطلقت شركة سيبورن، مشروعها الجديد الخاص بتوفير مزيد من الفخامة على الرحلات البحرية، في موقع بناء السفن البحرية "تي ماريوتي" في جنوة.



وتم تجهيز السفينة الاستكشافية الموجهة خصيصا إلى القطب الشمالي، بمجموعة متنوعة من الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي ترفع من مستوى الرفاهية للرحلات البحرية.



يعلق ماركو غيليوني، الرئيس التنفيذ لموقع بناء السفن البحرية تي ماريوتي، بالقول، "أحد الأشخاص المعروفين في صناعة الرحلات البحرية قال: هذا لا يشبه سفينة استشكافية ولا حتى سفينة رحلات فخمة مثل التي نعهدها، ولكن مع بدء رحلاتها الشهر القادم، ستكون السفيرة الاستكشافية الأكثر فخامة في العالم".



يتابع غيليوني، "هذه لحظة مهمة في تاريخ الشركة، لأن السفينة، والتي سيتبعها سفينة أخرى تحت الانشاء، سيمثلان تحدي جديد لصناعة الرحلات البحرية الفخمة للغاية". (أنسامد).



