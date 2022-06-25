إيطاليا : افتتاح مركز معلومات للرحلات البحرية في ليفورنو

إيطاليا : تراجع الاعتماد على الغاز الروسي من 40% إلى 25%
إيطاليا تضغط لعقد قمة في يوليو حول سقف أسعار الغاز
الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو:الحرارة تؤثر علي مياه نافورة كاستيلو سفورزيسكو
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة