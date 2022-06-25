إيطاليا : افتتاح مركز معلومات للرحلات البحرية في ليفورنو

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - افتتح عمدة مدينة ليفورنو الإيطالية، لوكا سالفيتي، مركز معلومات جديد في ميناء ليفورنو، في محطة ألتو فوندالي، وهي أحد الأرصفة المخصصة لسفن الرحلات البحرية.



وحضر حفل الافتتاح كريستينا موروتشي، مندوبة هيئة نظام الموانئ في شمال البحر التيراني، ورئيس ميناء ليفورنو 2000، ماتيو سافيلي.



ويعتبر مركز المعلومات بمثابة منصة تمكن ركاب الرحلات البحرية الذين يصلون إلى ليفورنو من العثور على معلومات لإستكشاف المدينة.



تم تجهيز مركز المعلومات بلوحات تحتوي على صور ومعلومات عن منطقة ليفورنو السياحية. وسيتم افتتاحه في الأيام التي ترسو فيها السفن السياحية، في الصباح من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12.



وقال سالفيتي : "اليوم هو خطوة مهمة لأنه بعد استئناف موسم الرحلات البحرية، الذي ننتظره جميعًا، هناك انطلاقة مختلفة، وهي عبارة عن منصة تخبر السائحين أنه يمكنهم البقاء في ليفورنو". (أنسامد).



