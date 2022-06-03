إيطاليا: منصة جديدة لتسهيل فرص العمل في القطاع البحري

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - أطلق اتحاد الصناعات البحرية الإيطالي " Confindustria Nautica" منصة جديدة لتسهيل اللقاء بين العرض والطلب للوظائف في القطاع البحري.



وسوف تغطي المنصة الجديدة التي تحمل اسم "جوب سيرش Jobsearch"، والمصصمة للشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات، سلسلة التوريد بأكملها، بدءا من بناء اليخوت الفاخرة إلى القوارب الصغيرة، وحتى الملحقات والخدمات والأنشطة السياحية.



وستجمع المنصة طلبات التوظيف من الشركات ذات المهارات المهنية المحددة وتساعدهم للوصول إلى العاملين أصحاب الملفات الشخصية المناسبة، بدءا من الربان إلى المهندسين، وحتى العاملين في مجال الكهرباء والنجارين. وعبر المنصة، سيتمكن هؤلاء الباحثون عن عمل من التقديم للشركات من خلالها، وستقوم هذه الأخيرة بتقييم الطلبات.



ويحتاج القطاع البحري، الذي يوظف في الوقت الحالي 24 ألف عامل بشكل مباشر، و180 ألف بشكل غير مباشر خلال سلسلة التوريد بأكملها، إلى المزيد والمزيد من القوى العاملة التي يصعب العثور عليها، ومن هنا تكمن أهمية هذه المنصة الجديدة.



ويشرح رئيس اتحاد الصناعات البحرية، سافيريو تشيكي، قائلا "كجزء من مهمة اتحاد الصناعات البحرية لزيادة القدرة التنافسية للشركات في القطاع البحري، ستلعب جوب سيرش دورا نشطا ومستداما في تحفيز اللقاء بين العرض والطلب، وهو عنصر استراتيجي لكل شركة في هذه الفترة التي تشهد طلبا قويا للغاية في السوق". (أنسامد).



