إيطاليا: قمة أوروبية بشأن الرحلات البحرية تنطلق في جنوة

(أنسامد) - مايو 25 - روما - تستضيف مدينة جنوة الإيطالية في الفترة بين 14 إلى 16 يوليو المقبل أول قمة أوروبية مخصصة للرحلات البحرية، الأمر الذي يبرز مكانة إيطاليا في هذه القطاع السياحي الهام.



وجاء اختيار إيطاليا للقمة الأولى التي تنظمها الرابطة الدولية لقطاع الرحلات البحرية، كون إيطاليا المقصد الأول أوروبيا من حيث عدد الركاب للرحلات البحرية.



وستضم القمة عدد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في أجزاء مختلفة من المدينة، بحضور أكثر من 300 ضيفا من جميع أنحاء العالم، بينهم وزراء وممثلي الإدارات العليا للشركات والسلطات والهيئات المحلية.



وعلقت المسؤولة الأوروبية بالرابطة الدولية لقطاع الرحلات البحرية، ماري كارولين لوران عن عقد هذه القمة، بالقول، "لقد استأنفت الشركات منذ فترة طويلة عملياتها، وتخطط للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بالفعل بحلول نهاية عام 2023، قبل العودة إلى نمو مستقر في السنوات التالية".



وتابعت، "أظهر القطاع مرونة وقدرة على الابتكار، وهي عناصر أساسية لتطوير الاقتصاد الأخضر للسياحة البحرية"، مشيرة إلى أن القمة ستكون فرصة لمناقشة دور الرحلات البحرية كجزء لا يتجزأ من السياحة المستدامة ولتحديد الأساليب والحلول الملموسة المفيدة لمعالجة التحديات القانونية التي يتعين مواجهتها في أوروبا. (أنسامد).



