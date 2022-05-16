دور كبير لمعرض جنوة الدولي للقوارب في الصناعة الإيطالية

(أنسامد) - مايو 16 - روما - صرح نائب رئيس اتحاد الشركات البحرية Confindustria Nautica أندريا رازيتو، أن معرض جنوة الدولي للقوارب يعد أداة استراتيجية للسياسة الصناعية والارتقاء بالشركات على المستوى الدولي، مؤكدا ضرورة تعزيز دور المعرض بشكل أكبر.



وأضاف رازيتو خلال مائدة مستديرة نظمها الاتحاد العام للصناعة الإيطالية في روما : يعد المعرض أهم حدث في هذا القطاع في البحر المتوسط ;;، مع وجود مساحات عرض أكبر في المياه، مشيرا إلى أهمية دعم المعرض على المستوى الدولي وتحسين الموارد المتاحة.



وتابع : "في عام 2023، سيتم تجديد منطقة المعرض البحري بالكامل في إطار الأعمال الجارية لتطوير الواجهة البحرية الجديدة في شرق جنوة". (أنسامد).



