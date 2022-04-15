إيطاليا: فينكانتييري تبني سفينتين إضافيتين لشركة نرويجية

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - وقعت شركة فينكانتييري الإيطالية، عبر شركة "فارد" التابعة لها، اتفاقا جديدا مع شركة نورويند أوفشور النرويجية، لتصميم وبناء سفينتين إضافيتين تضافان إلى أسطول قطاع خدمات الرياح، من طراز "سي اس أو في (CSOV).



كما تضمن الاتفاق إمكانية بناء سفينتين اخريين لصالح الشركة النرويجية.



وجاء هذا الاتفاق، بعد أمر شراء آخر تم التوصل إليه في أكتوبر 2021، لبناء سفينتين للشركة من طراز " 2 CSOVs"، مما يعني أن محفظة الشركة النرويجية من هذه السفن وصل إلى 4 سفن.



تضمن الاتفاق الموقع في أكتوبر 2021، أيضا بيع وإعادة تحويل سفينة إمداد تابعة لشركة "فارد" لتستخدمها الشركة النرويجية كسفينة عمليات.



ويهدف الاتفاق إلى بناء سفن متعددة الاستخدامات لعمليات الدعم المستدامة في مزارع الرياح البحرية، مع إمكانية تقديم الخدمات اللوجيستية والتشغيل الفائق.



ويبلغ طول كل سفينة 85 مترا، وستكون قادرة على حمل 87 شخصا، ومزودة بممر متحرك ومصعد، ونظام للنقل من القارب، علاوة على تجهيزها بنظام بطاريات. (أنسامد).



