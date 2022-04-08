إيطاليا: سفينة الرحلات "كوستا" تعود إلى جنوة بـ 45 حمولة

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - عادت سفية الرحلات العملاقة "كوستا فيرينزي" إلى مدينة جنوة الإيطالية، منشأها، في تأكيد على عودة النشاط لقطاع الرحلات السياحية.



وأعلن مدير شركة " Costa Cruises"، ماريو زانيتي، من على متن سفينة "كوستا فيرينزي" التي تشغلها الشركة، عودتها مجددا إلى جنوة، مع ظهورها لأول مرة في هذه المدينة، الخميس، منذ تفشي وباء كورونا.



وأوضح زانيتي أن كوستا فيرينزي ستصل إلى جنوة كل خميس حتى نهاية نوفمبر 2022، قبل أن تنضم إليها سفينة "كوستا لومينوزا"، في 13 نوفمبر، لتنفذ رحلات في جنوة كل يوم أحد، بإجمالي عدد حمولات 45 حمولة للسفينتين خلال العام.



وتتوقع الشركة نموا إضافيا لوجودها في جنوة، -التي تعد موقع تأسيس الشركة-، خلال عام 2023، مع دخول سفينة رحلات إضافية وهي "كوستا توسكانا" التي ستجري رحلات كل يوم جمعة.



كما أوضح زانيتي أن الرحلات المجانية ستعود أيضا إلى جنوة وفي كل المقاصد، مع احترام الإجراءات التي تطبقها السلطات المحلية الخاصة بمكافحة كورونا، ولكن دون الحاجة إلى إقامة "فقاعات" حماية من أي إتصال خارجي. (أنسامد).



