إيطاليا: إم إس سي للرحلات تستعد لموسم سياحي بـ 21 سفينة

(أنسامد) - مارس 21 - روما - تتوقع شركة الرحلات البحرية الإيطالية "أم إس سي للرحلات البحرية" (MSC Crociere) موسماً سياحياً قوياً في الصيف المقبل، وتجهز لذلك 21 سفينة لتنفيذ رحلات بحرية عبر العديد من الموانئ الإيطالية.



وأوضح ليوناردو ماسا، المديري التنفيذي في إيطاليا للشركة، أن الشركة نجحت في إثبات موثوقيتها ضد فيروس كورونا، وأنها تستعد لموسم صيف 2022، بـ 21 سفينة.



وتابع، "بالنسبة لصيف 2022، نحن على إستعداد للمضي قدما مع 19 سفينة عاملة، والتي أضيف إليهم سفينتين جديدتين"، مؤكداً أن الشركة عملت بشكل مكثف خلال العامين الماضيين من أجل إعادة التشغيل ووضع بروتوكول أمان للسياح ضد كورونا.



وبين ماسا، "لدينا عرضاً ثرياً جداً لصيف عام 2022، في البحر المتوسط، هناك عروض على 11 سفينة سياحية مع 15 ميناءًاً إيطالياً"، مضيفا، "نابولي هي بطلة التطوير بعد شتاء طويل، إذ سيكون هناك سفينتين في ميناء نابولي كل أسبوع مع حوالي 200 ألف سائح".



ويشدد ماسا على أن الشركة بذلت جهداً كبيراً لوضع بروتوكول آمن وموثوق ضد فيروس كورونا، وكانت من أولى الشركات التي أعادت التشغيل في أغسطس 2020، بفضل الفقاعات الآمنة التي وفرتها على سطح سفنها.



(أنسامد).



