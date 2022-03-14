إيطاليا : صناعة اليخوت الفاخرة تؤكد ريادتها عالميا

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العدوان المسلح على أوكرانيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إربيل العراقية
جناح الفلبين يقدم أشهر المأكولات لزوار إكسبو 2020 دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كوفيد والتغذية.. تغير العادات الغذائية للشباب
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
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اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد