إيطاليا : صناعة اليخوت الفاخرة تؤكد ريادتها عالميا

(أنسامد) - مارس 14 - روما - تؤكد الصناعة الإيطالية ريادتها في مجال إنتاج اليخوت الفاخرة، لتسجل رقمًا قياسيًا آخر.



من بين إجمالي 1024 يختًا يزيد طولها عن 24 مترًا تم طلبها في العالم، تمتلك الشركات الإيطالية 523 يختًا قيد الإنشاء، أي 51%، وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها الطلبيات عن 500 يخت.



واستعرض اتحاد شركات القوارب Confindustria Nautica البيانات الخاصة بصناعة اليخوت في معرض إكسبو دبي 2020 وخلال الدورة 62 من معرض جنوة الدولي للقوارب.



وكانت البيانات إيجابية للغاية، حيث بلغ إجمالي حجم الإيرادات 6 مليارات يورو في عام 2021 وفقا للتقديرات، كما في الفترة الذهبية بين عامي 2007 و2008.



يقول ستيفانو باجاني إيسناردي، مدير مكتب أبحاث اتحاد Confindustria Nautica : تعتقد ثماني شركات من أصل عشر أن العام سينتهي بإحراز تقدم بعد النمو الذي تم تسجيله بالفعل العام الماضي.



(أنسامد).



