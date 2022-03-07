إيطاليا: صادرات قياسية للقوارب بـ 3 مليار يورو في 2021

(أنسامد) - مارس 7 - روما - سجلت صادرات القوارب الإيطالية رقما قياسيا خلال عام 2021، بقيمة بلغت 3 مليار يورو، بينما وصل حجم أعمال القطاع إلى 6 مليار يورو، ليقترب من الأرقام التي تم تسجيلها خلال عامي 2007 و2008.



وبحسب بيانات قطاع الصناعة البحرية الإيطالية لعام 2021، التي صدرت بمناسبة بعثة منطقة ليغوريا إلى إكسبو 2020 دبي، فإن قطاع القوارب سجل نموا بنسبة 23.8% خلال عام 2021.



وعلق مدير مكتب الأبحاث في اتحاد الصناعات البحرية، ستيفانو باجاني إيسناردي، "التأكيد الإيجابي أننا في القمة، ونتجه نحو عتبة 6 مليارات، وهي عتبة السنوات الذهبية".



وأضاف، "لقد وصلنا إلى ما يقرب من 3 مليارات يورو من الصادرات من قوارب التنزه، وهذا رقم استثنائي، ومتأكد أن اتجاه الطلب مستمر لدى جميع أحواض السفن ومصنعي اليخوت". (أنسامد).



