إيطاليا : ارتفاع عائدات "سان لورنزو" بنسبة 28% العام الماضي

YK9 (أنسامد) - فبراير 5 - روما - أغلقت شركة "سان لورنزو" الإيطالية، وهي شركة متخصصة في صناعة اليخوت واليخوت الفاخرة، عام 2021 مع ارتفاع صافي الإيرادات للعمليات الجديدة لتسجل 585.9 مليون يورو، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، والتي بلغت فيه عائدات الشركة 457.7 مليون يورو.



كما جاءت التوقعات لعام 2022 إيجابية أيضًا، مما يشير إلى ارتفاع تلك الأرقام في جميع المؤشرات المالية، وفقا للاحصائيات التي صدرت عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي فحص النتائج الأولية الموحدة لعام 2021 والتوجيهات لعام 2022.



صرح ماسيمو بيروتي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، في بيان له : اليوم نقدم بفخر نتائج فريدة في هذا القطاع، من خلال العروض التي تؤكد قوة علامتنا التجارية.



بالعودة إلى البيانات، بلغ صافي الإيرادات الجديدة في الربع الرابع من العام الماضي 157.5 مليون يورو، بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بـ 135.1 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2020. (أنسامد).



