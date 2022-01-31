إيطاليا : أزيموت تطلق يخت جديد من طراز ماجيلانو

(أنسامد) - يناير 31 - روما - أطلقت شركة «أزيموت» الإيطالية لليخوت أول يخت لها من طراز ماجيلانو بطول 30 مترًا في مدينة فياريدجو بمقاطعة لوكا.



ووفقا لبيان صادر عن الشركة، فإن مجموعة ماجيلانو تأتي في إطار خط أزيموت المخصص لمن يفضلون الرحلات البحرية الطويلة، حيث يتمتع دائمًا بالسلاسة والأمان أثناء الإبحار، بالاضافة إلى انخفاض استهلاك الوقود ونطاقات سرعات واسعة.



تم تصميم المساحات الداخلية أيضًا لتسمح بالإقامات الطويلة على متن المركب. وجاء انتاج اليخت الجديد بفضل التعاون مع الفريق الذي تم اختياره بالفعل للطراز السابق، ماجيلانو 25 مترًا.



يستهدف اليخت الجديد المالك المتمرس، الذي يريد الإبحار بعيد المدى وفي جميع الظروف المناخية.



وأزيموت لليخوت، هي شركة عاملة في بناء اليخوت الفاخرة ومقرها مدينة أفيجليانا، بمقاطعة تورينو. وتم انشاء الشركة عام 1969 على يد رجل الأعمال الحالي باولو فيتلي.



وفي عام 1985، استحوذت الشركة على مجموعة بينيتي التاريخية، وبدأت من خلال هذه الماركة الجديدة تصنيع يخوت عملاقة. (أنسامد).



