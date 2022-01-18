إيطاليا: مجموعة فيريتي تطلق ياخت بارتفاع 62 مترا

(أنسامد) - يناير 18 - روما - أطلقت شركة "سي أن أر" التابعة لمجموعة "فيريتي جروب"، يخت فاخر، مصنوع حسب الطلب، من الفولاذ والألمونيوم، والذي سيتم تسليمه باسم "أم/ واي ريو".



ودخل الياخت الجديد، الذي وصل طوله إلى 62 مترا، إلى المياه لأول مرة، بحسب المجموعة، التي وجهت الشكر لجميع المهنيين والعمال والحرفيين المؤهلين تأهيلا عاليا الذين ساهموا في المشروع.



وتم تصميم اليخف الفاخر وبنائه من قبل "سي أر أن"، بالتعاون الوثيق مع استوديو التصميم والهندسة المعمارية "أوميجا أرشتيكتس Omega Architects"، الذي اعتنى بمفهوم التصميمات الخارجية، ومع استوديو التصميم بولينا أكسكلوسيف أنتريورس Pulina Exclusive Interiors، الذي تم تكليفه بوضع التصميمات الداخلية.



ويبلغ طول اليخت، 62 مترا، وعرضه 11.20 مترا، ويتوزع على أربعة طوابق ويمكن أن يستوعب بشكل مريح ما يصل إلى 12 ضيفا على متنه في جناح المالك، والحجرات الخمسة المخصصة للضيوف، بينهما كابينتين لكبار الشخصيات.



واليخت "ريو"، عبارة عن عمل مصمم بالكامل وحرفية عالية وأنيق في نفس الوقت، يتمتع بمظهر رياضي قوي، تعبر عنه الخطوط الأنيقة على الجسم الخارجي، مما يسمح لمالكه وعائلته بعيش تجربة بحرية مميزة، تتميز بالحرية والخصوصية. (أنسامد).



