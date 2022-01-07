تطوير القطاع البحري لمواكبة التحول البيئي

(أنسامد) - يناير 7 - روما - قال رئيس الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيدستريا" كارلو بونومي إن القطاع البحري يعد واحدا من أكثر القطاعات اهتمامًا بالتحول في مجال الطاقة، ويتمتع بنظرة مستقبلية.



وأضاف بونومي في اجتماع لاعضاء الاتحاد في روما الشهر الماضي : من هذا المنظور، يعمل الاتحاد العام للصناعة الإيطالية منذ ما يقرب من عام على تحديد مشروع استراتيجي لتطوير اقتصاد البحر يكون لقطاع القوارب فيه أهمية كبيرة.



وتابع : الاقتصاد الأزرق له أهمية إستراتيجية، ولا سيما بالنسبة للجنوب، وهو محرك أساسي للنمو المستقر في بلادنا، مشيرا إلى أن خطة اقتصاد البحر تضع أسس سياسة وطنية حقيقية في للقطاع. (أنسامد).



