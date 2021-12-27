إيطاليا: مجموعة البحر تفوز بمزاد تملك شركة بيرني نافي لليخوت

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - فازت مجموعة البحر الإيطالية، The Italian Sea Group، المشغل العالمي في قطاع اليخوت الفاخرة، من خلال فرعها الجديد "نيو سيل" بالمزاد الذي دعت إليه محكمة لوكا، لإفلاس بيرني نافي Perini Navi، العاملة في قطاع اليخوت، بسعر إجمالي قدره 80 مليون يورو ويتضمن المزاد، مجموعة المنقولات والعقارات لأحواض بناء السفن في فياريجيو ولا سبيتسيا، والخلاصة العقارية لبيزا، وسفينة قيد الإنشاء، والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، والمساهمة بقيمة 100% في فرعها "بيرني نافي الولايات المتحدة،"، وكذلك الاتفاقيات القانونية مع الموظفين والطرف الثالث.



وستقوم مجموعة البحر، بتمويل العملية من خلال النقد المتاح، وإعادة استثمار جزء كبير من العائدات المحصلة في الاكتتاب العام في بداية يونية وكذلك من خلال خطوط الائتمان المصرفية.



وعلق جيوفاني كوستانتينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الإيطالية، "انا فخور للغاية بهذه الملية، أردنا المضي قدما في الاستثمار، لكننا وصلنا إلى المزاد بعزم مطلق على الرغبة في الاستحواذ على جميع الأصول، بناءا على خبرتنا ورغبتنا في العقود الجديدة، لاسيما ي قطاع اليخوت الشراعية الكبيرة". (أنسامد).



