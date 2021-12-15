إيطاليا: تشغيل طريق سانتا تيريزا- بونيفاسيو البحري

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - سوف يبدأ تشغيل طريق سانتا تيريزا غالورا- بونيفاسيو، اعتبارا من غد الخميس، 16 ديسمبر، بواسطة عبارة Ichnusa الجديدة، للربط بين سردينيا وكورسيكا.



وجاء هذا القرار بتشغيل هذا الطريق البحري، عقب مؤتمر بالفيديو بين المستشار الإقليمي للنقل، جورجيو تود، وقادة إدارة العبارات البحرية، وذلك للربط بين سردينيا وكورسيكا، ردا على الاحتجاجات الأخيرة.



وأوضح المستشار الإقليمي للنقل، جورجيو تود، "لفك الوضع الذي أصبح لا يمكن تحمله، لقد كان الضغط من قبل المنطقة على الشركة حاسما، لقد تابع مجلس الإقليم الوضع باستمرار، وحث على إيجاد حل سريع لإزالة أوجه القصور، عقب توقف عبارة باستيا عن العمل نتيجة للأضرار التي تعرضت لها".



وبين المسؤول أن العبارة الجديدة ستكون مناسبة لحركة المرور التجاري ونقل الركاب، وستبدأ في العمل اعتبارا من 16 ديسمبر.



(أنسامد).



