الاستثمار الأوروبي يستثمر مليار يورو لدعم الموانئ الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - يخصص بنك الاستثمار الأوروبي، أكثر من مليار يورو، كاستثمارات لدعم الموانئ الإيطالية، ستذهب إلى هيئات الموانئ الإيطالية.



وتم تأكيد من هيئة الموانئ الإيطالية أن 300 مليون يورو من المبلغ ستذهب لتطوير ميناء جنوة.



وعلق نائب رئيس هيئة الموانئ الإيطالية على هذا التمويل، بالقول، "نشاط مهم للغاية أيضا على المستوى الأوروبي، في جنوة بمناسبة توقيع القرض، والذي سيسمح بتحسين الترابط ليس فقط في إيطاليا، بل في أوروبا، كما يرفع من برنامج الترابط الدولي الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتنفيذه، كما يواصل المضي قدما بمبادرة البوابة العالمية (المشروع الأوروبي للاستجابة لطريق الحرير)".



ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين وصول البضائع وتوسيع قدرة الموانئ، وهي عملية مهمة للغاية لتسهيل التجارة والتجارة البينية.



ومن خلال القرض المقدم إلى ميناء جنوة، يؤكد بنك الاستثمار الأوروبي مكانته كممول رئيسي لهيئة الموانئ الإيطالية، حيث يدعم قطاعات استراتيجيا للربط والتنمية الاقتصادية الإيطالية والأوروبية.



وأشار المسؤول إلى أن هذا القطاع سيكون له أيضا دور رئيسي في مكافحة تغير المناخ بما يتماشى مع أولويات سياسة إقراض النقل الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي. (أنسامد).



