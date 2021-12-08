شراكة في عالم اليخوت بين "مجموعة البحر الإيطالية" والصين

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - وقعت مجموعة البحر الإيطالية، " The Italian Sea Group"، شراكة لليخوت مع شركة " Camper & Nicholsons International" من أجل تسويق يخوت من طراز أدميرال Admiral وتكنومار Tecnomar الفاخرة ذات المحركات، في الصين وهونج كونج.



وتهدف الاتفاقية التي تسري اعتبارا من نوفمبر، إلى زيادة الترويج لمبيعات هذين النوعين من اليخوت لمجموعة مارينا دي كارار gruppo di Marina di Carrara (Massa Carrara).



وعلق جوزيبي تارانتو، نائب الرئيس والمدير التجاري الرئيسي لمجموعة البحر الإيطالية، بالقول، "نحن فخورون للغاية بهذا التعاون مع شريك هام مثل Camper & Nicholsons International، نحن على ثقة في أنها ستكون شراكة تآزرية ستسمح لنا بتوسيع سوقنا وتحقيق نتائج إيجابية في منطقتي الصين وهونج كونج".



أما رئيس Camper & Nicholsons International، باولو كاساني، فقد أوضح، "نتطلع إلى بدء العمل مع مجموعة البحر الإيطالية، في هذه الشراكة في الصين وهونج كونج، وتعد مجموعة البحر الإيطالية، واحدة من أكثر الشركات الهامة في سوق اليخوت الفاخرة". (أنسامد).



