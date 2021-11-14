ارتفاع ايرادات سان لورينزو في الأشهر التسعة الأولى

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - أنهت شركة "سان لورينزو" الإيطالية لصناعة اليخوت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بإيرادات من بيع يخوت جديدة بلغت قيمتها 428.4 مليون يورو.



وسجلت الايرادات خلال تلك الفترة زيادة بنسبة 32.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك بفضل الأداء الممتاز في الأمريكتين وأوروبا. كما ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 64.9% إلى 36.8 مليون.



وسجلت "سان لورينزو" طلبيات بقيمة 381.1 مليون يورو في الربع الثالث، مع ارتفاع عدد الطلبيات المتراكمة إلى 1.2 مليار يورو.



قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة ماسيمو بيروتي : النتائج التي نوافق عليها اليوم تؤكد على جودة أعمالنا وقدرة "سان لورينزو" على الإبحار بثبات والتزام وتصميم نحو الأهداف متوسطة وطويلة الأجل.



(أنسامد).



