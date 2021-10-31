إقامة معرض جنوى للقوارب من 22 إلى 27 سبتمبر القادم

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - ستقام الدورة 62 من معرض جنوى الدولي للقوارب في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2022، وفقا للقرار الصادر عن المجلس العام للاتحاد العام للصناعة الإيطالية (Confindustria).



وتم تأكيد معرض جنوى مرة أخرى هذا العام باعتباره "حجر الزاوية في صناعة القوارب"، بعد نسخة 2020 التي شهدت تنظيم المعرض باعتباره الحدث الوحيد في القطاع الذي تم تنظيمه بحضور وأمان في أوروبا.



هذا العام، كان هناك 93.782 زائرًا و992 علامة تجارية معروضة.



بصفتنا الاتحاد العام لصناعة اليخوت الإيطالية، نؤمن إيمانًا راسخًا بقيمة معرض القوارب ونفخر بقوة واستمرارية هذا الحدث، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.



صرح رئيس اتحاد الصناعات البحرية، سافيريو سيتشي : أثبتت الدورة 61 من معرض القوارب، التي أقيمت في سبتمبر، قوتها ومرونتها وتجاوزت التوقعات، وأثبتت نفسها كأهم حدث في القطاع في إيطاليا وأوروبا.



(أنسامد).



