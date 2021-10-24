معرض القوارب الدولي في بولونيا نهاية أكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - يعود معرض القوارب الدولي إلى بولونيا للسنة الثانية على التوالي، حيث من المقرر إقامته في مركز بولونيا فييري للمعارض في الفترة من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر.



يقدم المعرض المخصص لليخوت والقوارب التي يتراوح ارتفاعها بين 5 و 18 مترًا ابتكارين مهمين، وهما سرد تاريخ "المعرض الدولي" والشراكة مع شركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية ترينيتاليا.



وأكد جينارو أماتو، رئيس المعارض الدولية للقوارب في إيطاليا، : لقد جئنا العام الماضي مع استمرار تفشي الوباء. لقد كانت مهمة صعبة للغاية. ولكننا واصلنا وكان ذلك انتصارًا.



وأضاف : تنال بولونيا التقدير الذي تستحقه، لتنضم إلى باريس ودوسلدورف ضمن المدن الكبرى التي تستضيف معرضا دوليًا في أوروبا.



أصبح معرض بولونيا للقوارب الآن "معتمدًا" أيضًا، حيث يدخل مباشرة في قائمة المعارض القارية الكبرى ويضع الأسس لتطوير المزيد من المشاريع بفضل اتفاقية مدتها عشر سنوات مع بولونيا فييري.



للوصول إلى المعرض من جميع أنحاء إيطاليا، تم إبرام شراكة مع ترينيتاليا التي توفر خصمًا بنسبة 30% للمسافرين والزوار. تمت زيادة مساحة الأجنحة المخصصة للمعرض من 15 ألفًا إلى ما يقرب من 25 ألف متر مربع، مع ارتفاع عدد العارضين بنسبة 20%. (أنسامد).



