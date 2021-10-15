فاعلية دولية حول صناعة اليخوت في فياريدجو

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - يجتمع قادة اليخوت الفاخرة وشركات تطوير السفن وأحواض بناء السفن والمراسي والشركات وخبراء صناعة اليخوت مرة أخرى في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في مدينة فياريدجو الايطالية بمقاطعة لوكا للمشاركة في فاعلية دولية حول صناعة اليخوت.



وسيقام الحدث الرئيسي في مركز برينسيبينو للمؤتمرات في فياريدجو وفي فندق برينسيب في مدينة بييمونتي، بينما ستقام فاعليات أخرى في أماكن مختلفة. ومن المقرر القيام بزيارات إلى أحواض بناء السفن في دارسينا وبيزا.



سيقام الحدث الأبرز يوم الخميس 21 أكتوبر مع منتدى اليخوت الفاخرة، الذي ينظمه الشريك الإعلامي الدولي The Superyacht Group حول حالة قطاع اليخوت الفاخرة وتطوير السوق والتوقعات حتى عام 2030.



(أنسامد).



