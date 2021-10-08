فيريتي : طلبيات بقيمة 220 مليون يورو في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - سجلت مجموعة فيريتي الإيطالية المصنعة لليخوت طلبيات بقيمة 220 مليون يورو في شهر سبتمبر الماضي، بينما تجاوزت الطلبيات التي تلقتها المجموعة 900 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.



ينمو قطاع اليخوت الفاخرة المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم، والتي يتم تشييدها في حوض بناء السفن في أنكونا بسرعة.



قامت المجموعة بتسليم أكثر من 160 قارباً في الفترة من يناير إلى سبتمبر. قال ألبرتو جالاسي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي : فيريتي جروب 2021 تشبه تلك الأفلام الرائعة التي تجعلك تحلم من البداية إلى النهاية.



وأضاف : لقد بدأ ذلك بشكل جيد للغاية ويستمر بطريقة مذهلة، مع نتائج ممتازة وأداء استثنائي لليخوت الفاخرة المصنوعة من الصلب والألومنيوم. (أنسامد).



